Julian Rijkhoff dolblij met zijn terugkeer naar Amsterdam: "Mooiste stad van ons land"

Julian Rijkhoff heeft de afgelopen twee weken met plezier beleefd. Hoewel het met de hoofdmacht van Ajax verre van goed gaat, debuteerde hij voor zijn droomclub en is hij dolblij terug te zijn in Amsterdam. "Ik heb het echt gemist."

De spits keerde deze winter na een periode van 2,5 jaar bij Borussia Dortmund terug bij Ajax. Hij maakt zijn minuten in principe bij Jong Ajax, zoals gisteren tegen Telstar (0-3). Over die wedstrijd was hij niet te spreken, maar wel over de blijdschap die hij voelt na zijn terugkeer. Jonge spelers die bij Ajax vertrekken krijgen nogal een kritiek, maar hij bestempelt zijn vertrek in 2021 naar Dortmund niet als 'te vroeg'. "Het moest gewoon zo zijn, alles gebeurt met een reden", geeft de aanvaller aan. "Dat ik nu hier terug ben gebeurt ook met een reden en ik ben hartstikke blij."

Dat straalt er dan ook van af. "Het is echt geweldig, ik heb het echt gemist", straalt hij aan de rand van het veld. "Ik heb het erg naar mijn zin, ook met mijn oud-teamgenoten weer. En ik heb een enorme werklust om hier weer elke dag De Toekomst op te lopen en het beste eruit te halen. Amsterdam is de mooiste stad van ons land, één van de mooiste van de wereld. Dus blij om terug te zijn."

Spits met mat

Wat opviel de afgelopen dagen waren de reacties van oud-voetballer Nathan Rutjes onder de Instagramposts van Rijkhoff. De spits legt uit dat hij hem kent van zijn tijd bij Oranje onder 15, waar hij warme herinneringen aan heeft. En dan is er de haardracht van Rutjes én van Rijkhoff toen hij nog in de Ajaxjeugd speelde. "Ik denk dat mijn kapsel iets anders was dan de zijne, maar we hadden inderdaad allebei een matje", lacht RIjkhoff. "Maar die is er nu af." Of we ooit nog een spits met mat gaan zien: "Spits met mat misschien wel, maar niet deze spits met mat."