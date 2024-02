Ajax - Excelsior verplaatst, mede door mogelijke wedstrijd Ajax Vrouwen

Volgens de KNVB is de reden voor de verplaatsing dat de Ajax Vrouwen mogelijk op 28 april de halve finale in de UEFA Women's Champions League in de Johan Cruijff Arena spelen. Of die wedstrijd van de Ajax Vrouwen op 28 april door gaat, is nog niet duidelijk. Eerst moeten ze nog van Chelsea winnen, maar tot na dat duel wachten was geen optie omdat het anders te laat was om de wedstrijd Ajax - Excelsior te verplaatsen.

Ajax noemt zelf een andere hoofdreden. "Na de uitschakeling in de KNVB Beker bleek er in april een langere periode zonder wedstrijden te zijn, wat vanuit de staf niet wenselijk werd geacht. Daarom is het verzoek gedaan om de wedstrijd tegen Excelsior te verplaatsen naar een eerdere datum", meldt de club.

Wel geeft Ajax aan dat de nieuwe speeldatum 'daarnaast' de Ajax Vrouwen de mogelijkheid geeft om op 28 april in de Johan Cruijff Arena te spelen.

Ajax - Excelsior begint op 24 april om 21.00 uur. Hoe laat de Ajax Vrouwen mogelijk beginnen op 28 april wordt later pas bekend.