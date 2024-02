Geen vocht maar wel een gratis paraplu: 'overstromingsgarage' Marnix is open

De opening van de garage is vanmorgen nog geen publiekstrekker. Het eerste uur komen een handjevol automobilisten kijken. "Ik had eigenlijk een file verwacht, maar het is hartstikke rustig", vertelt de eerste bezoeker. "Ik ben blij dat er eindelijk plek is en niet iedereen meer op de straat parkeert."

De gemeente ontvangt uit de Frederik Hendrikbuurt, Nassaukade en de Jordaan steeds meer signalen van verkeersoverlast door auto's die zoeken naar een parkeerplaats. Daarom werd vandaag de -2 verdieping van de Marnixgarage alvast geopend voor vergunninghouders en bezoekers. In totaal kunnen hier 400 auto's parkeren. In de hele garage kunnen straks 800 auto's terecht.

'Overstromingsgarage'

Niet alle bewoners zijn blij met de garage. Tijdens de bouw, toen water werd weggepompt uit de Singelgracht en later weer werd teruggestort, hadden bewoners aan de Nassaukade plots last van ondergelopen kelders. "We hebben nog nooit op deze manier zoveel last gehad beneden", vertelde een bewoner aan de Nassaukade destijds "Het kwam op allerlei manieren de muren door. Dat viel eigenlijk precies samen met het moment dat de Singelgracht werd gevuld met water, dus daar moet een verband zijn."

Het onderzoek of er een verband is tussen de waterschade en de bouw van de garage loopt nog. Maar de automobilisten die vandaag naar de garage komen kijken zijn vooral nieuwsgierig. "Ik ben heel benieuwd", vertelt een vrouw. "Ik hoop dat het een beetje vrouwvriendelijk is, met uitgangen die dichtbij zijn."

De eerste bestuurder die de garage weer verlaat is enthousiast: "Het ziet er heel goed uit. Alles strak in de lak. Genoeg laadpalen, lekkere garage", vertelt hij. En hij is blij met de gratis verstrekte paraplu, die in de kurkdroge garage nog niet nodig was.