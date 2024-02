Rechtbank veroordeelt Ridouan Taghi tot levenslang in Marengoproces, gemeente verantwoordelijk voor duikongeval zwemmer Peter op Java-eiland en nieuwe metro's rijden door technische problemen nog altijd met korte rijtuigen in de spits. Dat en meer in het AT5 Nieuws van dinsdag 27 februari, gepresenteerd door Cenk Karakaya.