Ajax gaat tijdens Future Cup experimenteren met alternatieve spelregels zoals 'vliegende wissel'

Tijdens wedstrijden in de Future Cup, het internationale jeugdtoernooi dat jaarlijks door Ajax georganiseerd wordt, gelden er dit jaar andere regels. Teams kunnen bijvoorbeeld een vliegende wissel inzetten.

Normaal gesproken moet een speler die van de bank komt wachten tot het spel stilligt voordat hij binnen de lijnen mag komen, maar een vliegende wissel kan op elk moment in de wedstrijd worden ingezet. Er mag één wissel tegelijk plaatsvinden, maar teams mogen de hele wedstrijd doorwisselen.

Daarnaast wordt er op de Future Cup effectieve speeltijd gebruikt. De klok loopt dus alleen door als er gevoetbald wordt en stopt als het spel stilligt. De regel wordt al een tijdje geopperd (onder meer door Marco van Basten) om tijdrekken tegen te gaan.

Andere regels die worden gehanteerd zijn de tijdstraf bij een gele kaart (een speler moet in dat geval vier minuten naar de kant) en de 'self pass' (spelers mogen een spelhervatting nu ook 'indribbelen'). Daarnaast verdwijnt de ingooi. Op de Future Cup is het de bedoeling dat je 'intrapt'.

De spelregels moeten ervoor zorgen dat het spel attractiever en eerlijker wordt. "Twee aspecten die wij nastreven", zegt Casimir Westerveld, die bij Ajax Hoofd Ontwikkeling is, op de website van Ajax. "Dit internationale toptoernooi is een perfect moment om te laten zien waar wij als club voor staan."