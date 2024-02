Jeugdteams van Manchester City en PSG komen naar Amsterdam voor Future Cup

City, PSG en Ajax zijn drie van de acht teams die meedoen aan het bekertoernooi, dat elk jaar met Pasen wordt georganiseerd. Het Deense Nordsjaelland, de winnaar van de vorige editie, is ook van de partij. De overige clubs op het toernooi zijn Sporting Lissabon, FK Partizan, Anderlecht, en Club Athlético Paranaense.

Het is de eerste keer dat City meedoet aan het jeugdtoernooi op De Toekomst. PSG debuteerde vorig jaar al. Net als Nordsjaelland, dat in de finale met 3-0 van Ajax zou winnen.

De eerste editie werd georganiseerd in 2010 en gewonnen door Ajax, dat met vijf titels recordhouder is. Naast Ajax was ook Anderlecht tot nu toe elke keer van de partij. De Belgen wonnen de trofee drie keer.

De Future Cup heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als podium waar toekomstige sterren van dichtbij te zien zijn. Namens Ajax kwamen bijvoorbeeld spelers als Davy Klaassen, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Abdelhak Nouri in actie.