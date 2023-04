Ajax Onder 17 verliest met 0-3 in verregende finale Future Cup

Ajax begon de wedstrijd aanvallend: Wolff schoot in de openingsfase via de Deense keeper op de paal, waarna de bal net niet de lijn passeerde en terug het veld in rolde. Toch was het FC Nordsjaelland dat op voorsprong kwam. De Deen Balder Magui schoot raak.

Kort daarna maakte Prince Amoako er 2-0 van namens de Denen, die nog voor rust op een 3-0 voorsprong kwamen: Henrik Bødker kopte een hoekschop binnen. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer aan scoren toe.

Eerder vanmiddag speelde Ajax Onder 17 in de halve finale tegen Anderlecht en won daar met 2-0.