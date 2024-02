Tunnel met geur moet fietsers zich veiliger laten voelen: "Ik rook niks"

Een proef met vier tunnels in Noord moet ervoor zorgen dat fietsers zich veiliger voelen. De tunnels zijn één middag aangepast met bijvoorbeeld geur, bewegende verlichting of geluiden. Vervolgens wordt onderzocht of deze aanpassingen effecten hebben op het gevoel van veiligheid van fietsers.

Naar aanleiding van een vragenlijst die is ingevuld door inwoners van Noord zijn vier tunnels gekozen waarvan werd gezegd dat ze als onprettig werden ervaren. Per tunnel is ervoor gekozen om woensdagmiddag een ander zintuig te prikkelen om mensen zo met meer gemak door de tunnel te laten fietsen. Een middag lang worden fietsers verrast met geur, geluid, licht en wind.

Zo ligt de focus bij de tunnel bij het J.H. Hisgenpad op 'zien'. "Juist dit soort plekken kunnen net een reden zijn om niet te gaan fietsen of een andere route te kiezen", aldus projectleider Pepijn Verpaalen. "Dus als je een korte tunnel net een beetje veiliger kan maken, zal dat misschien zorgen dat mensen hem vaker nemen of vaker gaan fietsen. Dat is wat we met elkaar willen bereiken. "

'Schoonmaaklucht'

Het project wordt uitgevoerd door het innovatielab Amsterdam Bike City. Deze proef van mobiliteitsbureau Goudappel kwam als winnaar uit de bus bij een zoektocht naar het slimste idee om fietsers zich veiliger te laten voelen. De 'geurtunnel' bij de Kamperfoelieweg verrast veel fietsers, die het niet allemaal in de gaten hebben. "Ik rook niks, gewoon lucht", vertelt een jongen. Een vrouw geeft aan: "Ik dacht dat het gewoon een soort schoonmaaklucht was, maar het was blijkbaar sinaasappel."