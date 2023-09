Zorgen bij Fietsersbond over drukte op fietspaden: "Te veel fietsers voelen zich onveilig"

Drukte op Amsterdamse fietspaden. Het is van alle tijden, maar nu de scholen weer open zijn is het tijdens de ochtendspits op sommige plekken best chaotisch. De Fietsersbond maakt zich zorgen over de veiligheid van de fietser en die van de fietsende scholier in het bijzonder.

Het is volgens de Fietsersbond momenteel te chaotisch op de fietspaden in de stad, omdat de snelheden te ver uit elkaar liggen. De 'normale fiets' gaat nou eenmaal een stuk minder hard dan de (opgevoerde) e-bikes. Dat heeft invloed op het gevoel van veiligheid van fietsers." Veertig procent van de Amsterdammers voelt zich niet veilig in het verkeer", geeft Florrie de Pater van Fietsersbond Amsterdam aan. "Dan gaat het over fietsers en ik vind dat veel en veel te veel. " Autoluw De bond kijkt dus vooral naar fietsers onderling, maar verkeerswethouder Melanie van der Horst kijkt verder. Zij wil straten rondom basisscholen autoluw maken. Dat betekent dat er een halfuur voor en na schooltijd geen gemotoriseerd verkeer mag rijden rondom de scholen. Fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten kunnen hier nog wel doorheen. Momenteel wordt dit al rondom zes basisscholen in de stad gedaan. Hierover zijn de scholieren tevreden.

Het is nodig dat er wat gebeurt om de fietsveiligheid van scholieren te verbeteren, vindt ook de Fietsersbond. Vorig jaar werd al bekend dat In Nederland fietst 60 tot 80 procent van de basisschoolleerlingen naar school. In Amsterdam is dat 35 procent. En dus hoop de bond op een ingreep. "Wij zeggen als fietsersbond Amsterdam: denk er eens over na om alle e-bikes een kentekennummer te geven", aldus De Pater. "Dat betekent niet automatisch een helm, maar een kentekenplaat zodat de handhaving makkelijker wordt." E-bikes op rijbaan De bond kijkt dus vooral naar de snelle e-bikes en met name ook naar hoe deze gebruikt worden. Zij zouden graag zien dat het fietspad wordt ontzien en dat deze op de weg gaan rijden als ze snelheden van circa dertig kilometer per uur halen. "Bijna alles wordt dertig kilometer per uur in de stad, dus als fietsen harder gaan dan twintig kilometer per uur dan moeten ze naar de rijbaan", vindt De Pater. "Dan blijft het fietspad voor de kwetsbare fietser."