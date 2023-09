Amsterdamse fietser voelt zich onveilig, met name door e-bike

Het gaat om een onderzoek onder in totaal 7500 fietsers, onder wie 300 Amsterdammers. Uit een onderzoek van het AT5-panel bleek vorig jaar ook al dat er zorgen over de fietsveiligheid in de stad bestaan. Van de ruim 1900 deelnemers aan dat onderzoek zei driekwart (76%) dat de veiligheid op het fietspad verslechterd is sinds de komst van e-bikes.

Reactie wethouder Melanie van der Horst (Verkeer)

"De veiligheid voor fietsers moet echt beter in onze stad. We moeten voorkomen dat mensen op andere vervoersmiddelen overstappen, omdat fietsen samen met lopen de gezondste manier is om door de stad te gaan. In december gaan we op de meeste wegen in Amsterdam naar maximaal 30km/u en daardoor verwachten we dat het verkeer een stuk veiliger wordt.

Maar er is meer nodig om ook de fietspaden veiliger te maken. Daarom bespreken we met het Rijk of we een maximumsnelheid op het fietspad kunnen invoeren en of grotere elektrische fietsen, zoals bezorgbakfietsen, over de rijbaan kunnen rijden. Komend voorjaar starten we al met een proef waarbij fietsers die sneller willen rijden op de rijbaan kunnen fietsen op een weg waar 30 km/u is ingevoerd. Zo creëren we weer meer lucht op de fietspaden."