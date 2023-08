Herinrichting Van Woustraat: ''Meer ruimte voor fietsers en voetgangers"

De Van Woustraat wordt opgeknapt. Er komt meer plek voor fietsers en voetgangers. Ook wordt de straat autoluw en komen er nieuwe tramrails. Daarom is momenteel het noordelijke deel van de straat afgesloten. Omgevingsmanager Hans Groot vertelt in Het Verkeer waarom dit nodig is.

Na het werk bij kruispunt Westeinde/Stadhouderskade is de Van Woustraat aan de beurt. De straat was versleten legt Groot uit: "De straat was aan het einde van de technische levensduur. Het spoor, het riool en de stoepen moest vervangen worden." Ook wordt de straat heringericht. "Er komt meer ruimte voor wandelend publiek en fietsers. En het is straks niet meer mogelijk om met de auto van de Van Woustraat de Stadhouderskade op te rijden en andersom", aldus Groot.

Quote "Niet meer mogelijk voor auto's van de Van Woustraat de Stadhouderskade op te rijden en andersom" Hans Groot - omgevingsmanager

De werkzaamheden zorgen voor de nodige hinder. Zo moeten fietsers afstappen en is er een beperkt aantal oversteekplekken. "Het kan vervelend zijn, het afstappen levert vertraging op", vertelt een voorbijganger met zijn fiets aan de hand. Een ander is kritisch over de huidige staat van de straat, maar heeft wel hoop. "Het wordt beter, nu is een puinhoop." Een marktkoopman op de naastgelegen Albert Cuypmarkt vraagt zich af waarom er maar aan één kant van de straat wordt gewerkt: "Waarom niet meteen alles open gooien?" Groot legt uit waarom ze met de Oostzijde beginnen. "We hebben ervoor gekozen eerst één kant van de weg te doen, zodat bij de andere kant de ambulance en brandweer er nog steeds bij kunnen", legt Groot uit.

Quote "Ik heb nog geen kwaad gezicht gezien hiero" Werkman

Zo dicht bij de Albert Cupymarkt werken zorgt voor een goede sfeer op de werkplaats. "Het is gezellig, ik heb nog geen kwaad gezicht gezien hiero," vertellen de werkmannen.

Van Woustraat

Afsluitingen Fietsers moeten omrijden via de Hemonylaan. Tram 4 rijdt via Ferdinand Bolstraat en Ceintuurbaan. In december zijn de werkzaamheden gereed.