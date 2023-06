Werkzaamheden Stadhouderskade: ''Impact op het verkeer is fors''

De grootschalige werkzaamheden op de Stadhouderskade zullen niemand die er langs moet zijn ontgaan. De komende weken is de straat afgesloten tussen de Eerste van der Helststraat en het Oosteinde. Het tramspoor was aan vernieuwing toe en daarom krijgt het kruispunt met de Van Woustraat meteen een nieuwe inrichting. Omgevingsmanager Hans Groot legt uit in Het Verkeer hoe we nu op onze bestemming moeten komen.

''De impact van deze werkzaamheden op het verkeer is fors'', erkent omgevingsmanager Hans Groot. ''Autoverkeer moet omrijden via de Hobbemakade of als je via de andere kant van de stad rijdt via de Amsteldijk of de Wibautstraat. En dat zijn vrij forse omleidingsroutes, eigenlijk helemaal via de Vrijheidslaan.''

Een dame die haar fiets voortduwt over de schotten constateert: ''Ik kan heel erg moeilijk fietsen, lopen is ook heel lastig en het is heel erg lastig om van de ene naar de andere kant te komen.'' Een meisje dat normaal via de Stadhouderskade op de fiets naar school gaat bevestigt dat: ''Ik merk dat ik vertraging oploop omdat ik moet lopen.''

Fietsers die zich langs de werkzaamheden wurmen via de loopschotten kunnen volgens Groot beter de omleidingsroute nemen, die wordt aangegeven op borden. ''Via de Hobbemakade, via de Hemonystraat, of via de Amsteldijk en fietsverkeer dat van oost naar west rijdt verzoeken we zo veel mogelijk om via de Weteringsschans en Sarphatistraat te rijden.'' Tramlijn 4 rijdt tijdelijk via de Ferdinand Bolstraat.

Ook voor de patatboer op de Albert Cuyp is de impact fors. ''Heel veel herrie en een stuk minder klandizie. Ze zouden nu normaal in de rij staan om half één, maar er staat nu niemand. Ja, dat is een drama.''