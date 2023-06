Afsluiting Stadhouderskade zorgt voor chaos: "Al 20 minuten bezig met een kilometer"

Automobilisten en taxichauffeurs reageerden vanmorgen gefrustreerd. "Het is gewoon een puinhoop in de stad. Je kunt nergens meer rijden. Ik kan beter zes weken op vakantie gaan", zei een taxichauffeur. "Het is gewoon vreselijk. Ik kom vanuit het centrum, de Dam. Overal sta je vast. Ik heb een klant achterin, hij zit letterlijk al drie kwartier of een halfuur in de auto voor anderhalve kilometer. Het is gewoon vreselijk."

"Het is nu een puinhoop, ik ben nu al twintig minuten bezig met een kilometer", zei een automobilist. "Er zitten mensen op me te wachten die ik op moet halen. Oudere mensen." Een ander: "Ik woon hier en ben al een halfuur bezig om thuis te komen. Het is bloedirritant. Nog zes weken. En het is geeneens spits. Dus ik zit volgens mij de komende tijd zonder auto."

De gemeente raadt automobilisten aan om via de Ceintuurbaan te rijden, maar ook daar staat file. De verkeerschaos neemt vermoedelijk over tien dagen nog flink toe. Op 12 juni begint de proef met de knip in de Weesperstraat en drie omliggende straten.