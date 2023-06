Wethouder: werkzaamheden Stadhouderskade 'juist goed moment' voor knip Weesperstraat

VVD-raadslid Daan Wijnants vroeg de wethouder de knip uit te stellen vanwege de files die nu al in omliggende straten zijn ontstaan. "Gezien wat er de afgelopen tijd gaande is, vindt de wethouder het werkelijk nog verantwoord om dit experiment in de openbare ruimte aan te gaan?"

Van der Horst dacht daar dus anders over. "Wij weten waar de werkzaamheden zijn. Dat stond ook in het plan van aanpak. Het is heel goed mogelijk. Dit is juist een goed moment. Er zijn altijd wegwerkzaamheden. Ook de stadsregisseur heeft aangegeven dat dit een goed moment is om het goed te kunnen doen en goed te testen."

Wijnants sprak van een 'teleurstellend antwoord'. "Ik vind het betreurenswaardig dat de wethouder de zorgen niet deelt. Ik hoor dat ook uit de stad, het is niet een beleving die alleen ik heb. Dat er geëxperimenteerd wordt met de openbare ruimte met gevolgen voor de doorstroming, fijnstof en uiteindelijk de duurzaamheidsagenda die de wethouder ook omarmt."

Zes weken

Volgens de wethouder heeft zij die signalen ook gehoord. Ze herhaalde dat de proef, die zes weken duurt, volgens haar juist voor gegevens zorgt die nodig zijn om later een beslissing te nemen over bijvoorbeeld een definitieve knip.

De proef begint op 12 juni. In antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting, die wel voorstander van de proef is, zei Van der Horst dat de gemeente 'heel hard aan de gang' aan de gang is met de voorbereidingen en maandag van start kan gaan.