D66 na onrust in queergemeenschap: "Eén politieteam voor anti-discriminatiezaken"

D66 denkt dat een specialistisch team beter is toegerust op de behandeling van discriminatiezaken. Dat kan volgens raadslid Lust, die als politieagent zelf jarenlang bij Roze in Blauw heeft gezeten, prima met de huidige bezetting. "Het gaat niet per se capaciteit vrijmaken, hoewel het de basisteams allicht een beetje lucht zou geven, omdat zij de discriminatie-aangiftes niet meer hoeven op te nemen." Een specialistisch team zou verder ook de achterliggende rechercheteams ontlasten, omdat opsporingsonderzoeken in discriminatiezaken niet meer bij hen op het bureau terechtkomen.

Binnen de Amsterdamse politie zijn de afgelopen jaren onder burgemeester Halsema juist de basisteams versterkt. Door een hoge uitstroom en uitblijvende nieuwe aanwas stond de 'basispolitiezorg' namelijk onder druk, vond ook politiechef Frank Paauw. 'Meer blauw op straat' was jarenlang het devies: zo zou de politie het beste weten wat er speelt in de wijken van de stad.

"Het gaat mij om het ‘poten in de modder’-werk", zegt D66-raadslid Marja Lust in een telefonische toelichting. "Dus: de aangifte opnemen, het opsporingsonderzoek doen, zaken afhandelen en zo mogelijk voor de rechter brengen." Lust, die zich al langer sterk maakt voor de opzet van een antidiscriminatie-eenheid, zou willen dat zo'n team zich richt op discriminatiezaken over de hele linie. "Dus ook zaken op basis van huidskleur, geloof en geslacht", aldus Lust.

Hofland verwijst naar de onrust die binnen de queergemeenschap is ontstaan na enkele gewelddadige incidenten. Bij discriminatie- of intimidatiezaken kunnen lhbtiq+'ers terecht bij Roze in Blauw. Dat is een politienetwerk dat homo's, lesbiennes en andere queers bijstaat bij het doen van aangifte. Het netwerk is echter niet uitgerust om zelf politieonderzoek te doen. D66 hoopt dat een antidiscriminatieteam zich bezig kan houden met meer dan aangiftes alleen.

D66-raadslid Rob Hofland vroeg de burgemeester woensdagmiddag naar de mogelijkheden om een speciaal team voor antidiscriminatiezaken op te zetten. "Bij sommigen lijkt het gevoel te overheersen dat een melding of aangifte bij de politie geen zin heeft", aldus Hofland. "En dat is niet wat we willen - het heeft namelijk heel veel zin."

De voorzitter van de BIZ van de Reguliersdwarsstraat, waar recent twee gewelddadige incidenten tegen dragqueens plaatsvonden, is enthousiast over het plan voor een specialistisch team. "Ik vind het een goed idee", zegt Eward Koning. "Ik denk dat het goed is om hiervoor extra capaciteit vrij te maken, en ik zou het opzetten van zo'n specialistisch team toejuichen." Koning hoopt op brede politieke steun. "Rond verkiezingstijd vorig jaar was er een debat over discriminatie in Pakhuis de Zwijger. Alle aanwezige partijen hebben toen hardop uitgesproken dat ze extra budget willen uittrekken voor toegewezen discriminatierechercheurs."

'Versterk juist bestaande netwerken'

Dennis Boutkan, voorzitter van de regio Amsterdam bij Discriminatie.nl, ziet meer in het versterken van de al bestaande netwerken binnen de politie. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld bij Roze in Blauw alleen de bestuursleden één dag per week de tijd om zich voor het netwerk in te zetten. "Roze in Blauw heeft nu zo'n twintig actieve mensen, maar die krijgen maar weinig tijd om zich - naast hun reguliere werkzaamheden - voor het netwerk in te zetten." Liever zou Boutkan zien dat zij daar meer tijd voor krijgen, net als leden van bijvoorbeeld het Caribisch of het Joods Politie Netwerk.

Daarnaast hoopt Boutkan dat slachtoffers beter op de hoogte gehouden kunnen worden over de voortgang van hun zaak. "Dat kan als alle betrokken partijen beter informatie uitwisselen." Daarvoor wordt momenteel gewerkt aan een speciaal online dashboard, zegt Boutkan. "Nu doe je aangifte en hoor je een tijd niets meer. Het minste wat je kan doen is dat je mensen informeert over wat er gebeurt."

Burgemeester Halsema heeft toegezegd het idee te bespreken in het driehoeksoverleg met de politie en het OM.