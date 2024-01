Steeds meer queers op zelfverdedigingsles na geweldsgolf

Na een reeks gewelddadige incidenten in korte tijd is de maat vol voor de Amsterdamse regenbooggemeenschap. De roep om actie te ondernemen tegen de groeiende agressie groeit. Bij één van de oudste roze sportverenigingen van het land zien ze de interesse in hun weerbaarheidscursus explosief groeien. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

"In beeld? Liever niet, als het kan." Een aantal cursisten wil nadrukkelijk niet op camera. Nog een flink aantal mensen hebben de training helemaal overgeslagen. "Vanwege de camera, inderdaad", legt JP de Lugt uit. Hij coördineert het Krav Maga-programma bij Tijgertje, een van de bekendste lhbtiq+-sportverenigingen van Amsterdam. Michiel Westbeek durft wel te praten. Hij werd bedreigd door twee mannen in een volle trein. Niemand deed iets. "Omstanders zaten een beetje op hun telefoon. Alsof er niets aan de hand was." Sinds deze zomer traint Westbeek mee. Coördinator De Lugt begrijpt de aarzelingen van de andere leden. "Velen hebben wat naars meegemaakt, dus ook wat dat betreft gaat veiligheid voor alles." En die veiligheid is onder grote delen van de regenbooggemeenschap een akelig actueel onderwerp. In korte tijd werd de stad opgeschrikt door een reeks gewelddadige incidenten. Groeiend geweld Dat gaat verder dan een paar vernielde vlaggen. In de Reguliersdwarsstraat, nota bene dé roze uitgaansstraat van de stad, werden in november dragqueens met flessen bekogeld. En in de Kerkstraat kregen twee mannen eerder deze maand rake klappen van een jongeman, wiens vriend het incident filmde en deelde op Threads. En in augustus, in de nacht na Pride, werd dragqueen Skyla Versai geweigerd door een taxichauffeur - en die Skyla daarna schampte bij het wegrijden. Uit cijfers blijkt dat queers in Amsterdam steeds vaker last hebben van discriminatie en agressie. Homo's, trans personen en andere leden van de regenbooggemeenschap deden in 2022 in totaal 84 meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), ten opzichte van 71 meldingen in het jaar daarvoor. Dat is een stijging van 18 procent. Opmerkelijk: het totaal aantal meldingen bij het MDRA daalde juist met 17 procent. Krav Maga Een groot deel van die incidenten vond plaats op straat, en De Lugt ziet de interesse voor de cursussen Krav Maga, een Israëlische zelfverdedigingstechniek, dan ook snel groeien. "Ik loop hier nu zeven jaar rond", zegt De Lugt in de sporthal op de Zuidas waar de cursussen plaatsvinden, "maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Zeven jaar geleden bood Tijgertje nog alleen karate aan en telde de zelfverdedigingsafdeling hooguit tien leden. "Nu zitten we bij onze Krav Maga-lessen op dertig. En hebben we ook nog tien proeftrainers" - proefleden - "die regelmatig meelopen."

'Hey, tijger!' De oprichting van Tijgertje kent een zwart randje. In 1982 werden op Roze Zaterdag in Amersfoort meerdere demonstranten in elkaar geslagen door boze omstanders. Om weerbaarder te zijn werd later dat najaar een karateclub opgericht. De eerste jaren vonden de trainingen plaats in het Vondelpark. Een regelmatig langsfietsende passant begroette de sporters steevast met een vrolijk 'hey, tijger!'. Dat bleef hangen, en in 1984 was sportvereniging Tijgertje een feit. Bij de vereniging worden allerhande sporten aangeboden, maar de zelfverdedigingslessen vormen het hart van de club. Enkele andere roze sportverenigingen, waaronder Gay Swim Amsterdam, zijn afsplitsingen van Tijgertje.

Dat hij ook buiten de aanvangsperiode in september door geïnteresseerden wordt gebeld over de cursus, is volgens De Lugt uitzonderlijk. Dat kan niet anders door de geweldsincidenten van de afgelopen tijd komen, denkt hij. "Voor mij is er heel duidelijk een verband", zegt De Lugt. Gratis cursus Noah Millman, een Amsterdammer met Canadese wortels, ziet de groeiende interesse ook. Samen met Tijgertje werkt hij aan een extra cursus. "Eén keer per maand in de binnenstad." Een locatie heeft Millman al, maar die houdt hij nog even geheim: de gesprekken met de sponsor lopen nog. Kosten voor de deelnemers: nul euro. Niet dat er geen kosten gemoeid zijn met de cursus. "Die zijn 150 euro per keer, ik hoop daar nog sponsoren voor te vinden." Tot dat rond is, betaalt Millman de cursussen uit eigen zak. "We zijn het wachten zat. We gaan het zelf veiliger maken, op een positieve manier."