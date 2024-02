In water gevonden lichaam bij IJplein is van 53-jarige Italiaan, doodsoorzaak nog altijd onbekend

Het lichaam dat in de ochtend van 15 februari werd aangetroffen in het water bij het IJplein is van een 53-jarige Italiaan. De man kwam op 12 februari aan in de stad en voor de politie is het nog altijd onduidelijk hoe hij om het leven is gekomen en in het IJ terecht is gekomen. Mensen die de man in de tussentijd hebben gezien worden daarom opgeroepen om zich te melden.

Het lichaam werd die ochtend rond 09.30 uur in de buurt van de aanmeerplek van de pont aan het IJplein ontdekt door mensen die op de veerboot stonden. De politie is na de vondst van de man begonnen aan een onderzoek.

Dat onderzoek is nog in volle gang en voor de politie is het nog altijd onduidelijk hoe de Italiaan om het leven is gekomen. Wat wel bekend is, is dat hij op 12 februari rond 23.00 uur aankwam op het Centraal Station vanuit Duitsland met de trein. Hij is daarna richting de pont gelopen voor het IJplein. Het is voor de politie niet bekend of hij toen ook de pont heeft gepakt.

Wat de politie opvallend noemt, is dat de man bij aankomst op het station een andere broek droeg dan waarin hij mee in het water was aangetroffen. Het is volgens de politie daarom aannemelijk dat de Italiaan niet direct 12 februari in het water lag. Dit vooralsnog het laatste teken van leven wat bij de politie bekend is.