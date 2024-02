Debat over tweets Tofik Dibi ontspoort: "Bel de politie maar"

De tweets van Tofik Dibi, die als ambtenaar in Nieuw-West werkt, hebben tot een flinke ruzie geleid in de Stopera. JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger mocht van de voorzitter niet meer verder praten, omdat het niet de bedoeling zou zijn om in de raadszaal over ambtenaren te praten.

Dibi, die jaren geleden Kamerlid van GroenLinks was, retweette een omstreden tweet met een oproep tot een 'Februari-Intifada' op de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein in het centrum. "Elk weldenkend mens zou denken, dit schuurt een beetje, maar uitgerekend die ene ambtenaar denkt, dit ga ik retweeten", zei Kreuger. Volgens hem was dit in strijd met de gedragscode, omdat ambtenaren geen uitingen mogen doen die hun eigen functioneren of dat van de gemeente kunnen schaden.

"Ik ga niet in op individuele gevallen, en daar is de gemeenteraad niet de plek voor"

Imane Nadif (GroenLinks) maakte daarna een zogeheten punt van orde, omdat ze zei dat het praten over een ambtenaar 'tegen het reglement van orde indruist'. Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) zei daarna in antwoord op Kreuger dat ze niet wilde zeggen of zij vindt dat het twittergedrag van Dibi in strijd is met de gedragscode. "Ik ga niet in op individuele gevallen. En daar is de gemeenteraad niet de plek voor."

"Wat verschrikkelijk laf", reageerde Kreuger. "Je hebt twee zaken. Je hebt intenties van mensen. Je hebt hoe je keuzes maakt. Hoe je dingen uitrolt. Er is een ding waar ik het college wel vertrouw. En dat zij goede intenties hebben om op hun manier de boel hier bij elkaar te houden. En dan hebben we een hooggeplaatste ambtenaar die een intifada deelt. Dat kunnen we allemaal framen als een woordje dat verzet betekent. Maar heel concreet betekent het gewoon stenen gooien, molotovcocktails en bloed door de straten."