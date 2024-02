Halsema over moord Bigidagoe: "Hoop ten diepste dat het niet begin is van geweldsexplosie"

Er wordt op dit moment gekeken of er extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen voor mensen uit de omgeving van rapper Bigidagoe, die in de nacht van zaterdag op zondag werd neergeschoten na een feest op de Rhoneweg vlak bij station Sloterdijk. "Ik hoop ten diepste dat dit niet het begin is van een explosie van geweld", aldus burgemeester Halsema vanmiddag in de gemeenteraad in antwoord op vragen van Denk-raadslid Sheher Khan.

Halsema noemt de dodelijke schietpartij buitengewoon verontrustend. "Er hebben vannacht ook explosies plaatsgevonden, maar daar kan ik weinig over zeggen", aldus de burgemeester. Ze herhaalde wel wat de politie al eerder vandaag zei: er zijn aanwijzingen dat er een verband is met de moord op Bigidagoe.

In Parijs heeft de Franse politie vandaag een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Halsema daarover: "Het is een verdachte. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat hij de dader is."

Ze vervolgde: "Ik wil u alle informatie geven, maar dan doorkruis ik het politie-onderzoek. We kijken welke preventieve maatregelen we kunnen nemen. We hebben contact met de buurt en kijken of er onrust is. Waar betrokkenen van het slachtoffer wonen, kijken we of er extra maatregelen genomen moeten worden."

Halsema zei verder ook - zoals ze ook al vaker heeft gezegd - dat rap niet gecriminaliseerd moet worden. "Veel rappers geven gewoon uiting aan de omstandigheden waarin ze leven en die omstandigheden kunnen gewelddadig zijn. We zien rappers die de overstap maken naar zware misdaad, en daarvoor moeten ze worden vervolgd."