Borsjt en een anti-Poetin biertje in het eerste Oekraïense restaurant van de stad

Oekraïense gerechten, gemaakt door Oekraïense keukenprinsessen en uitgeserveerd door Oekraïense bediening. Alex & Pinard, het pop-uprestaurant aan de Dapperstraat, is een viering van de cultuur van Oekraïne - hoe benard de situatie in het land zelf ook moge zijn. Vanavond gaan de deuren open en mede-eigenaar Sjoerd Warmerdam vindt het behoorlijk spannend. "Ik vind het een enorme verantwoordelijkheid."

Sjoerd Warmerdam is een optimistisch mens, maar 2023 eindigde voor de D66'er in mineur: hij zat koud een maand in de Tweede Kamer toen het kabinet viel, en zijn negentiende plek op de kieslijst was bij lange na niet genoeg voor een terugkeer. Nu, 101 dagen na de verkiezingen, opent hij in Oost de deuren van het eerste Oekraïense restaurant van de stad.

Voor Warmerdam is het restaurant een logische stap. "Voor ik Kamerlid werd, was ik directeur Oekraïne-crisis bij het ministerie van Sociale Zaken. Toen dacht ik al: iemand moet een keer een Oekraïens restaurant beginnen." Het liefst met Oekraïens kook- en horecatalent - Warmerdam weet zeker dat daar genoeg van te vinden is.

Alles Oekraïens

Toch is er ook toeval in het spel: Sanna Burggraaf, een oud-studiegenoot van Warmerdam, is horecaondernemer en had aan de Dapperstraat in Oost een zaak leegstaan. Twee maanden gaan ze het nu proberen, bij succes kan dat langer worden. De Franse naam, Alex + Pinard, blijft gehandhaafd. Maar verder is alles Oekraïens.

Dat gaat verder dan de keuken en het personeel. "Ik ga hier evenementen organiseren voor de Oekraïense gemeenschap", vertelt mede-initiatiefnemer Mariia Zhernovnikova te midden van een aantal kunstwerken, geënt op haar geboorteland. "Die heb ik zelf opgezocht en geselecteerd, met de bedoeling om van het restaurant ook een expositieruimte te maken."