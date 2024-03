Russische media: oud-Ajacied Quincy Promes vast in Dubai na trainingskamp

Oud-Ajacied en geboren Amsterdammer Quincy Promes zit volgens Russische media vast in Dubai. Promes, die in Nederland is veroordeeld tot twee celstraffen van zes en anderhalf jaar, speelt op het moment bij Spartak Moskou en werd tegengehouden bij de grenscontrole toen hij met zijn teamgenoten terug naar Rusland wilde vliegen. De voetballer was in Dubai vanwege een trainingskamp.

Nadat Promes werd tegengehouden door de grenscontrole, werd hij overgebracht naar een politiebureau in Dubai. Waarom de oud-Ajacied werd meegenomen is niet duidelijk. Sommige media maken de link met de veroordelingen voor de invoer van cocaïne en het neersteken van zijn neef, andere schrijven juist dat het incident daar niets mee te maken heeft.

Volgens De Telegraaf zit Promes nog altijd vast in Dubai. Het Openbaar Ministerie laat aan AT5 weten niet op de hoogte te zijn van de situatie rond de oud-Ajacied. Met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt, heeft Nederland een beperkt uitleveringsverdrag.

1300 kilo cocaïne

Twee weken geleden werd Promes door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor zijn rol bij de invoer van de partijen cocaïne. Medeverdachte Marylio V. kreeg dezelfde straf te horen. Het tweetal, die neven van elkaar zijn, zou begin 2020 via de haven van Antwerpen twee partijen drugs hebben ingevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept. Volgens het Openbaar Ministerie zou het gaan om zo'n 1300 kilo.

Het Openbaar Ministerie legde beslag op negen panden van de oud-Ajacied, die enkele miljoenen waard zouden zijn. Het OM wilde daarmee voorkomen dat Promes zijn huizen verkoopt en het gemoeide geld wegsluist.

Neef in been gestoken

Afgelopen zomer werd Promes ook al veroordeeld door de rechtbank voor een celstraf van anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes zou tijdens het feest in de zomer van 2020 zijn neef in zijn been hebben gestoken na een ruzie over een gestolen ketting. Hij werd in december van dat jaar opgepakt door de politie, maar een paar dagen later werd hij weer vrijgelaten.

Promes was al een keer eerder dit jaar in Dubai, om zijn verjaardag te vieren. Vanwege zijn veroordeling stond de voetbal internationaal gesignaleerd. Het OM liet begin januari aan NH Nieuws weten toen op de hoogte te zijn dat de oud-Ajacied in Dubai was.