Nederlandse justitie in contact met Dubai over aanhouding Quincy Promes

Er is contact tussen Nederland en Dubai over de aanhouding van Amsterdammer en oud-Ajacied Quincy Promes. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er gesproken is, maar kan nog niet zeggen of er ook een officieel uitleveringsverzoek is gedaan.

Er is contact geweest met Dubai omdat Promes daar is aangehouden voor een "lokale overtreding", zo stelt het OM. Dat zou gaan om een verkeersongeluk waarbij Promes zou zijn doorgereden. Promes, die uitkomt voor het Russische Spartak Moskou, is in Nederland veroordeeld tot zes jaar cel wegens handel in drugs. Ook moest hij al 1,5 jaar de cel in vanwege het in de knie steken van een neef.

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Rusland, maar wel een afspraak met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt. Promes was daar op trainingskamp, maar kwam het land niet uit vanwege de verkeersovertreding, zo melden Russische media. Mogelijk liggen er daarom kansen voor justitie in Nederland om Promes uitgeleverd te krijgen. Maar of het ook tot een officieel verzoek komt is dus nog niet duidelijk.