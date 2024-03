Halsema geschokt door explosies na dood Bigidagoe: "Hier had een kind vermoord kunnen worden"

Burgemeester Halsema is geschokt door de moord op rapper Bigidagoe en de explosies in de stad die daar waarschijnlijk verband mee houden. "Dit is onbestaanbaar", aldus Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5.

Halsema bezocht vrijdag bewoners van het pand aan de Populierenweg in Oost dat eerder deze week getroffen werd door een explosie, die mogelijk verband houdt met de moord op Bigidagoe. Door de klap is de gevel van het pand ontzet geraakt, en kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar hun woningen. Ze verblijven nu in een hotel. "Daaronder zit onder anderen een gezin met hele kleine kinderen", aldus Halsema. "Het asociale, onverantwoordelijke gedrag van de jongeren die deze explosies veroorzaken, het is niet te doen."

"Mensen die deze explosies uitvoeren lijken niet in de gaten te hebben dat hier een kind vermoord had kunnen worden", vervolgt ze. "Dat is wat je dan op je geweten hebt. Dat is toch onbestaanbaar."

Rapmuziek

Door de moord op Bigidagoe is er opnieuw discussie over de rol van rapmuziek, waarin soms geweld verheerlijkt wordt. Halsema: "Ik vind het heel belangrijk dat je een onderscheid blijft maken tussen rap en misdaad. We hebben veel rappers die rappen over geweld en misdaad, zonder dat ze de stap zetten. Veel rappers leven in een omgeving waar veel geweld plaatsvindt of misdaad is. Dan kan het heel goed zijn dat je dat omzet in muziek. Maar je hebt ook rappers die de overgang maken naar misdaad, en die moeten daarop opgespoord en vervolgd worden. Bigidagoe hoorde daarbij en zo hebben we er meer."

De populariteit van rappers als Bigidagoe en JoeyAK mag volgens Halsema 'op geen enkele manier een excuus worden' voor de misdaden die ze gepleegd hebben. "Het is natuurlijk zorgelijk dat er jongeren zijn die die misdaad vergoelijken, en zeggen: nou, het was toch niet zo erg. Dat zie je nu op internet gebeuren. En dat is echt wel heel erg."

