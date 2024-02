Cameratoezicht na drie explosies die mogelijk gevolg zijn van doodschieten Bigidagoe

Bij woningen aan de Populierenweg in Oost, Kelbergen in Zuidoost en Mastbos in Noord wordt (extra) cameratoezicht ingesteld. Dat gebeurt nadat er bij die woningen gisteravond en vannacht explosieven afgingen. Die explosies waren mogelijk het gevolg van de dodelijke schietpartij waarbij de 26-jarige rapper Bigidagoe om het leven kwam.

Ook op het Nieuwersluishof en Ochtenhof in Holendrecht, waar al cameratoezicht was, worden meer camera's neergezet. In de wijk wonen of woonden leden of sympathisanten van de beruchte rapgroep Zone 6, waar Bigidagoe deel van uitmaakte. Een woordvoerder van burgemeester Halsema meldt dat er vrees is voor openbare ordeverstoringen. "Deze vrees komt onder andere voort uit geweldsincidenten die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden."

Na twee explosies was er op de muur het woord 'war', het Engelse woord voor oorlog, geschreven. De politie liet vandaag weten er rekening mee te houden dat de drie explosies in Oost, Zuidoost en Noord te maken hebben met het doodschieten van de Bigidagoe. Eerder deze week werd de vrees al uitgesproken dat zijn dood zou leiden tot meer gewelddadige wraakacties.

De vermoedelijke schutter werd vanochtend aangehouden in Parijs.