Van 't Schip tevreden over 'fighting spirit' van zijn ploeg tegen FC Utrecht

Trainer John van 't Schip kijkt tevreden terug op de overwinning tegen FC Utrecht. "We hebben zeker verdiend gewonnen", zegt hij na afloop. Dankzij een goal en assist van Brian Brobbey heroverden de Amsterdammers de vijfde plaats op Go Ahead Eagles.

"Een goal en assist altijd lekker", zegt Brobbey na afloop van de wedstrijd. Hij moest even wennen aan het nieuwe systeem dat Ajax sinds kort speelt. '"Tegen AZ was het natuurlijk de eerste keer dat we met vijf verdedigers speelden. Het was toen nog even wennen, dat is het nog steeds. Maar het heeft vandaag goed uitgepakt", zegt hij. Van 't Schip zag een goede focus bij de spelers van Ajax. "Mijn complimenten aan de jongens dat ze goed de focus hebben gehouden".

Vrije dagen

Er kwam veel kritiek op de technische staf van Ajax naar aanleiding van de vrije dagen die Ajax kreeg, maar Brobbey was er juist erg blij mee. "Ik heb het als positief ervaren", zegt de Amsterdamse spits met een glimlach. "Ik was best vermoeid. We hadden een lange week gehad, dus ik persoonlijk had het wel nodig. Je ziet ook hoe we winnen vandaag, dus het heeft goed uitgepakt."

John van 't Schip geeft uitleg tijdens de persconferentie. "Ik snap waar mensen dan aan denken, maar het gaat ook om de frisheid. Dat was voor mij belangrijk om naar te kijken", legt Van 't Schip uit. Vervolgens zegt hij met een knipoog: "maar ik zit er nu trouwens aan te denken om de jongens misschien vier dagen vrij te geven."

Ajax kan dus met genoeg zelfvertrouwen alvast uitkijken naar de loodzware wedstrijd tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers spelen donderdagavond om 18:45 uur in Johan Cruijff Arena tegen de nummer vier van Engeland.