Brobbey en Taylor helpen Ajax aan eenvoudige overwinning op Utrecht

Ajax heeft vandaag een einde kunnen maken aan een lange reeks zonder overwinningen. De ploeg van John van 't Schip boekte, zonder groots te spelen, een eenvoudige overwinning op FC Utrecht (2-0). Daardoor blijft de vijfde plek in ieder geval voor deze week behouden. Het is voor het eerst sinds november dat Ajax een wedstrijd zonder tegengoal te krijgen kon uitspelen.

Ajax, dat na een goede reeks wedstrijden onder John van 't Schip de laatste weken weer wat minder presteert, begon ook moeizaam aan deze wedstrijd. Het duurde tot het einde van de eerste helft voordat de ploeg de eerste opleving kreeg en dat bleek genoeg om met een 1-0 voorsprong de rust in te gaan.

Dat gebeurde dankzij Brian Brobbey, die goed reageerde op een actie van linksback Borna Sosa. De Kroaat besloot een dieptepass van Ahmetcan Kaplan niet eerst te controleren, maar in één keer voor het doel te spelen. Brobbey was daar als de kippen bij en schoot door de benen van de keeper raak.

2-0 Taylor

Na die achterstand besloot FC Utrecht-trainer Ron Jans het roer om te gooien. Met nog een half uur te spelen stonden er bij de uitploeg vier invallers binnen de lijnen. Het zorgde ervoor dat Utrecht iets gevaarlijker kon worden, maar de gelijkmaker kwam er niet.

In plaats daarvan verdubbelde Kenneth Taylor in de 77e minuut de score. De middenvelder schoot raak op aangeven van Brian Brobbey en zorgde er daarmee voor dat de drie punten zo goed als zeker binnen waren.

Rood

Ajax moest in de slotfase nog wel een paar minuten met tien man spelen, omdat Devyne Rensch met rood van het veld werd gestuurd. Een tackle van de verdediger op Utrecht-spits Sam Lammers werd in eerste instantie nog met geel bestraft, maar op advies van de VAR besloot scheidsrechter Sander van der Eijk daar rood van te maken.

De rode kaart had geen gevolgen voor het resultaat. Door de overwinning behoudt Ajax de vijfde plaats in de eredivisie. Na vier wedstrijden zonder overwinning dreigde Go Ahead Eagles die plek over te kunnen nemen. De Deventenaren hebben twee punten minder dan Ajax.