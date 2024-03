Dakloze straatmuzikant die agent zei te willen doodslaan mag niet meer buiten slapen

Een 64-jarige dakloze man die al jaren 'elke vorm van autoriteit' afwijst en verschillende strafbare feiten pleegde moet twee jaar lang een instelling in. Hij had onder meer een hulpverlener mishandeld en een agent en een medewerker van een zorginstelling bedreigd.

Eerder dat jaar had hij al een medewerker van een zorginstelling bedreigd met de woorden 'moordenaars, ik steek alles in de fik'. Ook vernielde hij een raam en een intercom van de instelling en schopte hij een hulpverlener meerdere keren tegen zijn been. Verder heeft hij een gebiedsverbod op het Leidseplein overtreden en belde hij meerdere keren onterecht het alarmnummer 112.

Volgens de rechtbank leeft de man al ruim twintig jaar in het randgebied van de samenleving. "Desondanks heeft verdachte zich in het verleden redelijk staande kunnen houden, onder meer door inkomsten als straatmuzikant te genereren en door zelfvoorzienend buiten in een tent te slapen. De laatste jaren lijkt verdachte echter steeds meer moeite te hebben om zich als buitenslaper te handhaven."

Stelselmatige dader

Hij is daardoor vaker te vinden in drukke winkelgebieden, 'waar hij zich laat betalen voor niet-toegestane straatmuziekvoorstellingen, hetgeen door sommige winkeliers en passanten als overlast wordt ervaren'. De reclassering vermoedt dat de straatmuzikant, nu hij de pensioengerechtigde leeftijd nadert, weer strafbare feiten zal plegen omdat hij anders zijn levenswijze niet kan voortzetten. Hij kwam zo vaak in aanraking met de politie dat hij inmiddels een 'stelselmatige dader' is.

De rechtbank legt hem daarom een zogeheten ISD-maatregel op. Dat betekent dat de man twee jaar lang in een inrichting met andere criminelen die regelmatig de fout in gingen wordt geplaatst. Dat is de maximale termijn die mogelijk is. De tijd dat de dakloze man in voorarrest zat wordt niet van de twee jaar afgetrokken. Volgens de rechtbank moet de maatschappij op deze manier 'optimaal beschermd' worden en moet dit ook helpen om zijn problemen op te lossen.