Moeder die baby in container Slotermeer achterliet krijgt ook in hoger beroep vier jaar cel

Het hof heeft de vrouw die haar baby in oktober 2014 in een ondergrondse vuilcontainer in Slotermeer achterliet, veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De zwakbegaafde Todisoa R. werd verdacht van poging tot doodslag. Eerder werd R. ook al veroordeeld tot vier jaar cel.

Later vertelde zij aan de psychiater dat ze in paniek zou zijn geraakt en dit had gezegd. Ze gaf toen ook aan dat niet zij, maar een man met de naam 'Kaba' de baby zou hebben gedumpt. Die man, die ze als de biologische vader aanwijst, heeft echter aangegeven de vrouw niet te kennen.

Op 12 mei 2021 gaf de vrouw tijdens een gesprek met een psychiater aan dat zij de baby in de vuilcontainer had gedaan. "Normaal gesproken ben ik niet een persoon die zoiets doet, die mensen doodt, ik ben geen crimineel. Maar ik heb dit gedaan omdat ik dacht dat de baby dood was. Waarom heeft niemand me toen uitgelegd dat ik iets anders had kunnen doen", waren haar woorden.

De moeder van de baby, Todisoa R, werd in mei 2021 opgepakt in Duitsland. De vrouw, geboren op Madagaskar, werd daar aangehouden nadat haar vingerafdruk werd teruggevonden in een Duitse databank. Ze werd later overgeleverd aan Nederland.

De baby werd op zondagochtend 26 oktober 2014 rond 04.15 uur aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat in Slotermeer. Een getuige hoorde huilgeluiden en waarschuwde de politie. Die kon het meisje, met behulp van de brandweer, levend uit de container bevrijden.

"De expliciete aanduiding van de locatie en de informatie over de speen in de plastic tas, kwalificeert het hof – evenals de rechtbank – als daderinformatie"

Het hof denkt ook dat de vrouw de baby zelf in de container gelegd heeft, mede omdat in haar eerste verklaringen veel 'daderinformatie' zat; informatie die alleen degene die verantwoordelijk is kan weten. "De expliciete aanduiding van de locatie en de informatie over de speen in de plastic tas, kwalificeert het hof – evenals de rechtbank – als daderinformatie. Dat informatie zou zijn ‘ingefluisterd’ schuift het hof terzijde, nu dit niet uit de verhoren blijkt, expliciet door de politie is ontkend en ook in hoger beroep door de verdachte niet nader is onderbouwd", aldus het gerechtshof Amsterdam.

Intelligentieniveau

In de opgelegde straf is 'het intelligentieniveau' van de vrouw meegenomen. "Daarbij heeft het hof meegenomen haar tijdens een deel van de verhoren vergevorderde zwangerschap, de daarmee gepaard gaande (aannemelijke) vermoeidheid die het gevolg was van slecht(er) slapen, mogelijk daarbij nog versterkt door de duur van het verhoren", aldus het gerechtshof Amsterdam.