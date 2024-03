Slachtoffer (15) ontvoering de Pijp noemde kidnappers 'eigenlijk wel heel lief'

De 15-jarige jongen die vorig jaar werd ontvoerd in de Pijp noemde – vlak na zijn bevrijding op de snelweg – zijn kidnappers 'eigenlijk wel heel lief'. Het slachtoffer vertelde aan de politie dat zijn ontvoerders 'er gaat niets met je gebeuren, we gaan je geen pijn doen' hebben gezegd. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs tot zes jaar cel tegen de groep verdachten, advocaat Nihad El Farougui spreekt vandaag over een 'ontvoering light'.

Ondanks de bizarre omstandigheden waarin de jongen werd meegenomen: hij kreeg handboeien om, een zak over zijn hoofd en een 'gagball' in zijn mond, noemde de 15-jarige zijn kidnappers 'eigenlijk wel heel lief'. Nicole Hoogenboom, advocaat van het slachtoffer, bevestigt dat hij dat gezegd heeft in gesprek met agenten, vlak na zijn bevrijding op de A27 bij Groenekan. De verdachten zouden tijdens de ontvoering tegen het slachtoffer hebben gezegd dat ze hem niets zouden doen: "Er gaat niets met je gebeuren, we gaan je geen pijn doen. Je hoeft niet bang te zijn."

Namens verdachte Eedward N. voerde de raadsvrouw vandaag het woord: "Cliënt ontkent betrokkenheid niet, hij zat in de laadruimte en was betrokken bij dit feit", aldus El Farougui. Op camerabeelden – tijdens eerdere zittingen getoond – was te zien hoe de 31-jarige man het minderjarige slachtoffer in een witte bestelbus trekt.

De drie mannen in de bestelbus reden daarop in de richting van een vakantiehuis in Langbroek – een plaats in de provincie Utrecht – maar daar komen ze nooit aan. De politie wist de bus op de snelweg bij Groenekan te onderscheppen en de drie verdachten werden aangehouden.

Het slachtoffer wilde begin januari zijn fiets pakken om naar school te gaan. Maar een ladder blokkeerde zijn fiets en een vrouw vroeg hem of hij een handje wilde helpen de ladder achterin een bus te tillen. Toen hij daarmee instemde en de deuren van de bestelbus open gingen, sprongen twee mannen uit het voertuig en trokken hem de bus in. Zijn gegil op straat ging volgens justitie door merg en been en werd daarom ook gehoord door omstanders.

In de laadruimte van het busje werden onder meer een stroomstootwapen, een 'gagball', traangas en een skibril aangetroffen. "Het slachtoffer moet vanaf het moment dat hij werd gegrepen tot aan zijn bevrijding doodsangsten hebben uitgestaan. De langste minuten van zijn leven. (…) Het slachtoffer en zijn naasten is angst aangejaagd. Zoals de moeder van het slachtoffer op zitting verklaarde: de jongen, zijn ouders, zus en broertjes gingen door een hel.”

Woningoverval

De verdachten communiceerden volgens justitie onderling met elkaar onder schuilnamen. Ze hadden zich volgens het OM vernoemd naar landen, zoals Holland, België, Spanje, Frankrijk en Portugal, waarbij Holland volgens de officier van justitie een 'aansturende rol' had.

De ontvoering kan volgens het Openbaar Ministerie gelinkt worden aan een overval op een woning aan het Minervaplein in Zuid een maand eerder. De tiener in kwestie zou daar bij zijn geweest, evenals het vriendje waarop de verdachten het eveneens gemunt zouden hebben. Bij de overval zouden enkele honderdduizenden euro's zijn buitgemaakt. De ontvoerders zouden met de gijzeling van de jongen een bedrag van 200.000 euro willen opeisen. Daarnaast wilden ze informatie over de overval op de woning.

'Buiten proportie'

De strafeisen tegen de verdachten zijn volgens de advocaten 'buitenproportioneel'. Helemaal gezien de standpunten van de verdediging. Faysal A. – het vermeende 'mastermind' achter de operatie – was naar eigen zeggen wel behulpzaam bij de ontvoering, maar had niet de coördinerende of leidende rol die het OM hem toeschrijft. De officieren stellen dat hij 'Holland' was tijdens de voorbereiding van de ontvoering, maar zijn advocaat Adem Çatbas stelt dat daar niet genoeg bewijs voor is. "Gelet op de afstanden tussen het privétoestel van A. en het toestel dat gebruikt werd door 'Holland.' is het onmogelijk dat mijn cliënt 'Holland' is. Er trekt iemand anders aan de touwtjes", vertelde hij tijdens zijn pleidooi. Op sommige momenten bedraagt de afstand bijna 30 kilometer tussen de zendmasten waarop de telefoons aanstralen.

Over de rol van Kuku V., bestuurder van de bestelbus, stelt zijn advocaat Vincent Poelmeijer dat niet vastgesteld kan worden dat V. een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorbereiding. Daarnaast gaat hij in hetgeen er zich in de bus heeft afgespeeld. "Er is maar één verklaring, die van het slachtoffer. Voor het overgrote deel zijn er beelden vanuit de bus, aangever zegt in eerste instantie niets over een 'gagball' en zegt alleen maar iets over een doek over zijn hoofd. Dat in de bus de bal is aangetroffen zegt niets over of die is gebruikt."

Vergisontvoering

Advocaten trekken – gezien de hoogte van de strafeisen – de vergelijking met de veroordeling in de zaak rond de vergisontvoering in Cruquius. Het slachtoffer werd in Cruquius meegenomen en een kleine week later gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Aan de acht verdachten werden celstraffen tot drie jaar opgelegd.

De rechtbank doet 13 mei uitspraak in de zaak 'Pascua', hoe het onderzoek naar de ontvoering in De Pijp wordt genoemd.