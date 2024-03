Nieuwe kinderombudsman met scholieren in gesprek over discriminatie: "Ik wil ze beschermen"

De kinderombudsman van Amsterdam gaat op basisschoolbezoek. Dit doet ze voor een kinderrechtenscan, op die manier wil ze in kaart brengen in hoeverre kinderen te maken hebben met discriminatie én welke oplossingen zij willen aandragen om dit in de toekomst te voorkomen.

Op basisschool Samenspel in Zuidoost gaat Annemarie Tuzgöl-Broekhoven in gesprek met kinderen uit groep 6. Ze startte in oktober als nieuwe kinderombudsman. Ze volgde Anne-Martien van der Does op. Inmiddels zit ze een klein half jaar op haar plek en voor het eerst gaat ze in gesprek met AT5.

Een belangrijke taak voor haar is in gesprek gaan met kinderen. In dit geval over discriminatie. "Eén van de belangrijkste kinderrechten is dat kinderen beschermd worden tegen discriminatie", vertelt ze aan de groep kinderen. "Mijn belangrijkste vraag aan jullie is: waarom vinden jullie het belangrijk dat er een kinderrechtenscan komt en dat er met kinderen wordt gepraat?"