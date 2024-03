'Amsterdammer niet vervolgd voor doodsteken vader en familievriend in Italië'

Sasha C. (21) die ervan verdacht wordt dat hij in augustus twee mannen, onder wie zijn vader, in Italië om het leven bracht, wordt niet vervolgd. Het Italiaanse OM bevestigt dat aan het Algemeen Dagblad. Het besluit volgt op advies van gedragsdeskundigen, die stellen dat de man op dat moment ontoerekeningsvatbaar was.

Bij de steekpartij kwamen vader Chain-Fa, een 65-jarige docent uit Amsterdam, en Bert ter Horst, een 60-jarige huisarts uit Harderwijk om het leven. Ter Horst was een familievriend van de Amsterdammers en had de twee in zijn vakantiewoning in het dorpje Montaldo di Mondovi te gast.

Nadat de vader door zijn zoon werd aangevallen, probeerde Ter Horst tussenbeide te komen. Beiden raakten dusdanig gewond dat ze de aanval niet overleefden. C. vluchtte daarna de bossen in. Hij werd twee dagen later aangehouden na een klopjacht van de Italiaanse politie. Daar zit hij nog altijd vast.

Volgens het AD werd C. in Italië de afgelopen maanden uitvoerig gescreend door gedragsdeskundigen, die nu dus oordelen dat hij op het moment van het incident ontoerekeningsvatbaar was. Toch lijkt het er niet op dat hij snel vrijkomt, want diezelfde deskundigen zien C. als 'sociaal gevaarlijk'. De komende tijd zou hij daarom 'onder scherp toezicht komen en intensief behandeld worden', is in de krant te lezen.