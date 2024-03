Halsema: niet met Yesilgöz over hoofddoek bij handhavers gesproken

Burgemeester Halsema heeft zich in een schriftelijke reactie kritisch uitgelaten over demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Yesilgöz wil met een speciale ministeriële regeling voorkomen dat Amsterdam hoofddoeken bij handhavers toestaat, maar volgens Halsema heeft Yesilgöz daar nooit een overleg over gehad met haar.