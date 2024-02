VVD tegen, SP 'erg verrast' over toestaan religieuze uitingen bij handhavers

De SP is door het besluit "erg verrast". Fractievoorzitter Remine Alberts vindt dat de staat neutraal moet zijn: "Het was de Verlichting die scheiding van kerk en staat bepleitte, zodat iedereen in vrijheid zijn of haar religie kon belijden", reageert ze op X.

Het college zegt in een raadsinformatiebrief ervan overtuigd te zijn dat alle ambtenaren professioneel en onpartijdig zijn in hun handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Ook de VVD is verbaasd over het besluit: "Wij zijn tegen het dragen van religieuze uitingen. Een uniform is een uniform om een reden", aldus de partij.

Volgens JA21-raadslid Cas van Berkel willen Amsterdammers neutrale handhavers, zonder zichtbare kenmerken van hun geloof. "Daarom zijn in beschaafde landen uitingen daarvan verboden bij het uniform. Als je je religieuze kleding belangrijker vindt, dan een baan als boa, zoek dan ander werk".

CDA: 'uniform' betekent niet 'identiek'

Het CDA vindt daarentegen dat uniformen van bijvoorbeeld boa's niet identiek hoeven te zijn: "Er zijn ook mannen- en vrouwenuniformen. Wat ons betreft komen mensen uit voor wie ze zijn. Of dit nu religie, gender of ras betreft. In een veelkleurige samenleving gaan we vreedzaam met elkaar om en hebben we over en weer respect", aldus fractievoorzitter Rogier Havelaar.

Bovendien vindt Havelaar dat 'neutraal zijn' helemaal niet kan: "Het CDA Amsterdam vindt het goed dat verschillen zichtbaar zijn. Ik zou het geweldig vinden als er keppeltjes, hoofddoeken en kettinkjes met kruisjes in politie- of boa-huisstijl zijn. Zolang je anderen maar in de ogen kunt kijken en een mens ziet. Om die reden gaat een Boerka te ver".

Wettelijk verbieden

Vanuit de landelijke politiek wordt ook gereageerd op het besluit. Zo zegt PVV-leider Geert Wilders op X dat het toestaan van religieuze uitingen voor boa's desnoods wettelijk verboden moet worden: "De overheid moet neutraal zijn. Dit kan echt niet!"