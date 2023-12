Burgemeester Halsema reageert op boa-pesterijen: "Gênant, dom en schandalig"

Burgemeester Halsema noemt de uitspraken over handhavers die begin deze week bij Vandaag Inside zijn gedaan 'ongelooflijk gênant, dom en schandalig'. Johan Derksen en Özcan Akyol zeiden maandag in het televisieprogramma dat het beroep niets voorstelt: "Het is speelgoedpolitie!", aldus Akyol (ook bekend als Eus).