NS verwacht vandaag extra hinder rond Schiphol wegens werkzaamheden

De NS verwacht dat reizigers vanochtend veel last zullen hebben op diverse trajecten rond Schiphol. Vanwege extra werkzaamheden op het spoor is de dienstregeling 'fors aangepast'.

ProRail moet vrijdag roest verwijderen van sporen waar lange tijd geen treinen hebben gereden, als gevolg van geplande werkzaamheden. De dienstregeling moet daarom worden aangepast. Dit duurt van 5.20 uur tot 15.15 uur en vindt plaats op verschillende trajecten rond Schiphol.

Dat ProRail roest moest verwijderen, komt als een verrassing voor de NS, schrijft NH Nieuws. "Bij werkzaamheden kun je normaal gesproken een tijdje van tevoren kijken wat de gevolgen zijn. Maar dit is erg last minute."

ProRail had eerder bekendgemaakt tot zaterdag 9 maart bezig te zijn met de geplande werkzaamheden, waardoor er minder treinen rijden. Er zou twaalf dagen worden gewerkt aan het spoor en de constructie waarop het spoor ligt. Ook zijn twee wissels in de spoortunnel vervangen en werden al de verlichting en technische installaties in de tunnel nagekeken.

Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner van NS te raadplegen voor vertrek.