Nieuwe fractieleider GroenLinks Nadif haalt uit naar Den Haag: "Geen respect voor lokale democratie"

De nieuwe GroenLinks-fractievoorzitter in Amsterdam Imane Nadif gaat een activistischere koers varen in Amsterdam. Door de conservatieve wind die er sinds de verkiezingen van november in Den Haag waait, voelt Nadif nog meer die noodzaak, zegt ze in AT5's Park Politiek. "Dat we zoveel klimaatontkenners in de Tweede Kamer hebben zitten, dat heeft effect op ons beleid hier."

Nadif is sinds eind januari de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Ze is de opvolger van Zeeger Ernsting, die bestuurder is geworden in stadsdeel Oost. Nadif gaat een activistischere koers varen. Of we haar dan op de A10 met Extinction Rebellion kunnen vinden? "Ik heb eerder op een snelweg gestaan, maar ik zeg niet wanneer. Ik heb vaker meegedaan aan acties."

Ze vervolgt: "Als ik kijk naar de houding van Den Haag, dan is dit eerlijk gezegd wel de toon die ik wil gaan aanslaan. Er is een conservatieve wind gaan waaien in Nederland. Ik maak mij daar ernstig zorgen over. Dat we zoveel klimaatontkenners in de Tweede Kamer hebben zitten, dat heeft effect op ons beleid hier. We moeten het volk niet gaan voorliegen met dat alles wel goedkomt. Nee, daarin ben ik wel wat activistischer."

Klimaat

Nadif zegt te begrijpen dat mensen uit wanhoop de snelweg blokkeren. "Het wordt niet makkelijk met de klimaatverandering die op ons afkomt. We moeten harde en strakke maatregelen nemen. Er zijn overal klimaatrampen. Deze winter hebben we ook gezien dat er aan het water zandzakken nodig waren. Het waterpeil gaat alleen maar omhoog. We moeten ons inzetten om deze stad te beschermen."

Ondanks het begrip voor de demonstranten van de fractievoorzitter van de op één na grootste coalitiepartij in de stad, koos Halsema ervoor de blokkade van de A10 Zuid door Extinction Rebellion tweemaal te verbieden. "Haar begrijp ik ook, dat is ook haar taak. Ik ga daar ook niet een enorme strijd van maken. Tegelijkertijd begrijp ik ook de klimaatactivisten in het waarom ze dit doen", aldus Nadif.