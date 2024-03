Minister fluit Amsterdam terug over toestaan hoofddoeken bij boa's, maar kan dat wel?

Leonard Besselink, hoogleraar staatsrecht: "De regering kan elk besluit van gemeentebestuur schorsen en vernietigen wegens strijd met het recht of het algemeen belang- zegt de Grondwet. We zijn weliswaar gedecentraliseerd, maar toch een eenheidsstaat. Vraag kan zijn of het verbod van religieuze tekenen in kledingvoorschriften een gerechtvaardigde beperking is van de vrijheid van godsdienst/ meningsuiting."

En nu nog geen vier weken later kondigt demissionair minister van Veiligheid en Justitie aan in te grijpen met een ministerieel besluit. Maar kan de minister dit wel doen? Hoogleraren hebben geen eenduidig antwoord.

Op 13 februari maakte burgemeester Halsema bekend uitvoer te geven aan een motie van Denk in de raad om het voor boa's mogelijk te maken religieuze uitingen te dragen bij het uniform. De boabond was niet blij me het besluit van Amsterdam.

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries is het daarmee eens. "De minister kan het wel doen. De boa-uniformen worden door het rijk vastgesteld. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het rijk staat boven de gemeente en die kan dit soort zaken opleggen."

Burgemeester Halsema liet gisteren in een reactie weten helemaal niet met de minister te hebben overlegd over het toestaan van religieuze uitingen bij boa's. Via haar woordvoerder zei ze benieuwd te zijn wanneer het eerste overleg hierover plaatsvindt.

Politieke wind

De Vries twijfelt verder ook aan het nut van het verbieden van religieuze uitingen en verbaast zich over de timing van het besluit van Yeşilgöz. "Nieuw beleid terwijl je demissionair bent, vind ik onwenselijk. Het is alleen maar symboliek."

Bovenal is dit alles een nieuwe politieke werkelijkheid waar Amsterdam aan kan gaan wennen. De rechtse wind die na de verkiezingen van november is gaan waaien in de landelijke politiek begint de stad te voelen: eerder deze week sneuvelde nog het wietexperiment, en nu dus mogelijk ook de wens van de raad en burgemeester om hoofddoekjes toe te staan bij de handhavers. Maar of het zover komt? Halsema is in ieder geval wel bereid om een bestuurlijk armpje te gaan drukken met de minister.