Centrum nl Het leven is nu niet makkelijk voor een fietser rond Centraal: "Van A naar B via Tokio"

Door werkzaamheden zijn er voor fietsers in het centrum maar weinig vertrouwde fietsroutes overgebleven. Omrijden, afstappen en bijna-botsingen zijn het gevolg.

Zo is het Damrak sinds half februari in zuidelijke richting dicht, terwijl er vlak bij een deel van de Prins Hendrikkade eerder die maand al op slot ging. Daarnaast is de Cuyperspassage, de tunnel onder het Centraal Station, afgesloten. Een stuk verderop is een deel van de Geldersekade al vele maanden dicht.

Quote "Ik kom bijna niet bij mijn huis of naar mijn werk, dat is een beetje jammer" Binnenstadbewoner

Een fietser noemt het 'schrijnend'. "Van A naar B moet je via Tokio. Het is elke keer een verrassing. En elke keer kom je te laat op je afspraak." Bewoners van het centrumgebied balen. "Ik woon midden in de Amsterdamse binnenstad. En ik kom bijna niet bij mijn huis of naar mijn werk. Dat is een beetje jammer."

Fietsers steken over op Martelaarsgracht AT5

Hekken en verkeersregelaar op Singel AT5

Fietsen in tegengestelde richting op Geldersekade AT5

Fietspad achter CS AT5

Wethouder Van der Horst verdwaalde ook eens. AT5 Volgende

Omfietsen is niet eenvoudig. Op de Martelaarsgracht is het onduidelijk waar fietsers veilig kunnen oversteken. Naar de Nieuwendijk kan niet, want die is verboden voor fietsers. Wie omfietst komt daarna op het Singel alsnog voetgangers, hekken en een verkeersregelaar tegen. Ook moeten fietsers achter het Centraal Station een rare draai maken en fietsen ze op de Geldersekade gedwongen tegen het andere verkeer in.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt dat de werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden, omdat het anders nog langer duurt en extra geld kost. "Ik ben zelf ook een fietser en ik had laatst ook even moeite om de route te vinden. Ik snap dat het heel vervelend is. Maar ik vraag gewoon heel even begrip en geduld." De duur van de werkzaamheden verschilt, er wordt nog tot het eind van dit jaar aan de Geldersekade gewerkt, tot januari 2025 aan het stuk Damrak en tot de zomer van volgend jaar aan de Prins Hendrikkade. De fietsomleiding verdwijnt naar verwachting wel al eind mei. De Cuyperspassage gaat eind maart open voor fietsverkeer.