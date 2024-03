Demonstratie tegen komst Israëlische president tijdens opening Holocaustmuseum

De aanwezigheid van de Israëlische president Yitzhak Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum, wordt door pro-Palestina organisaties omschreven als een klap in het gezicht. Daarom wordt er een demonstratie georganiseerd tegen zijn komst naar Amsterdam. Herzog wordt internationaal bekritiseerd om zijn heftige uitspraken over de situatie in Israël en Palestina.

"Van de geschiedenis moeten wij leren. Als wij 'nooit meer' zeggen, dan bedoelen wij echt 'nooit meer'. Maar het gebeurt nu, in Gaza." Dat zegt oprichter van de Joodse organisatie Erev Rav, Yuval Gal. Zijn organisatie kondigde ook een protest aan op het Waterlooplein, precies tijdens de openingsceremonie van het Holocaustmuseum. Ook Robert Soeterik van het Nederlands Palestina Komitee vindt het een slecht idee om de Israëlische president uit te nodigen. "De belangrijkste reden is dat hij recentelijk uitspraken heeft gedaan over de situatie in Gaza", zegt hij. Zo zei de president bij een internationale persconferentie dat hij geen onderscheid maakt tussen de burgers van Gaza en de strijders van Hamas. "Dat is gevaarlijk", gaat Soeterik verder. "Want dat betekent dat de oorlog die Israël voert een oorlog is tegen de bevolking van Gaza als geheel. En dat is een belangrijke voorwaarde om een staat te beschuldigen van genocide."

"De president is uitgenodigd als vertegenwoordiger van de Joodse staat waar nog steeds 17 duizend Joden met Nederlandse roots wonen" Woordvoerder Joods cultureel kwartier

Een andere Joodse organisatie, het Centraal Joods Overleg, geeft aan de ophef buitengewoon teleurstellend te vinden. "Boosheid over de politiek van de huidige regering van Israël kan wat ons betreft niet worden afgewenteld op de nagedachtenis van de mannen, vrouwen, kinderen en baby's die in de Tweede Wereldoorlog werden vergast omdat ze Joden waren." Holocaustoverlevende Max Arpels Lezer deelt die mening; hij vindt de situatie in Gaza onvergelijkbaar met de oorlog van tachtig jaar geleden. "Ik ontken niet dat er veel mensen dood gaan, maar ik vraag me af of je het genocide kunt noemen."

Aangifte door onvrede De demonstratie organiseert Yuval Gal samen met de pro-Palestijnse mensenrechtenorganisatie Plant een Olijfboom. In een reactie schrijven zij: "Wij zijn werkelijk geschokt dat ervoor wordt gekozen om tijdens de genocide die zich voltrekt in Gaza, de president van het regime dat deze misdaad tegen de menselijkheid bewerkstelligt wordt uitgenodigd. Om nota bene een museum te openen dat zou moeten dienen om mensen wakker te maken dat genocide nooit meer mag gebeuren, met geen enkel volk." Erev Rav en Plant een Olijfboom roepen daarnaast op om aangifte te doen tegen de president en het melden bij het Rijk van de onvrede over de situatie.

Verschillende organisaties roepen op om de uitnodiging van de president in te trekken, maar dat gaat het Joods Cultureel Kwartier - waar het Nationaal Holocaustmuseum onderdeel van is - niet doen, zo laat de woordvoerder weten. De president is uitgenodigd om de Nederlanders te vertegenwoordigen die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël zijn geëmigreerd. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Israëlische instellingen die hebben meegeholpen met het delen van archiefmateriaal voor het nieuwe museum. "Ook andere staatshoofden van bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk zijn uitgenodigd, en natuurlijk zijn er Holocaustoverlevenden bij die in Israël wonen."

