Gemeente moet schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen aan deelfietsverhuurder

Het conflict tussen FlickBike en de gemeente loopt al sinds 2017. Het bedrijf was in eerste instantie in de veronderstelling dat de gemeente akkoord was met een plan om duizend deelfietsen in de stad neer te zetten. Met dat idee in gedachten besloot de deelfietsverhuurder om te gaan investeren in de fietsen, de sloten en de software. Echter werd de gemeente terughoudender en kreeg het bedrijf te horen dat het beter was om eerst de uitkomsten van een marktconsultatie af te wachten.

Uiteindelijk kon later dat jaar toch worden begonnen met het aanbieden van de deelfietsen, maar dat duurde niet lang. De stad werd overspoeld met aanbieders en pak 'm beet drie maanden later kreeg FlickBike van de gemeente te horen dat alle fietsen binnen drie weken moesten zijn verwijderd. De gemeente stuurde daarnaast nog een rekening voor het weghalen van de fietsen. Het bedrijf stapte naar de rechter om het besluit van de gemeente aan te vechten.

Gemeente kreeg eerst gelijk

Tijdens de eerste rechtszaak, die een kleine twee jaar later plaatsvond, kreeg de gemeente nog gelijk van de rechtbank. Volgens de rechter viel het door FlickBike gebruikte systeem onder het aanbieden of verlenen van een dienst en vormde daarom een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente destijds. Daarin stond dat het op straat voor geld verhuren of verkopen van diensten, zoals een deelfiets, niet was toegestaan.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, oordeelde echter later dat de gemeente toch niet de deelfietsen de stad uit mocht sturen op basis van de APV. Volgens de Raad wilde het stadsbestuur met de APV voorkomen dat mensen allerlei diensten en producten zouden opdringen aan toevallige voorbijgangers, maar dat was bij FlickBike nooit het geval. De fietsen werden namelijk niet door mensen te huur aangeboden, maar dat ging via een app. Ook de rekening die het bedrijf kreeg voor het verwijderen van al die fietsen. Na de uitspraak stapte de deelfietsexploitant opnieuw naar de rechter om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Geen echte schadevergoeding, maar toch 20.000 euro

Een schadevergoeding zoals FlickBike het wilde, ontvangt het bedrijf alleen niet. FlickBike voerde aan dat ze hebben geïnvesteerd na het opgewekte vertrouwen dat zij van de gemeente kregen, en dus recht hadden op dat geld. Maar de rechter ging in dat punt niet mee. Want er was nooit toezegging gedaan dat er nooit verandering zou komen in het beleid van de gemeente.

Wel heeft FlickBike recht op een bedrag van 20.989,60 euro, zo werd geoordeeld. Volgens de rechter is dat het bedrag dat het bedrijf zou zijn misgelopen door de opdracht van de gemeente om de fietsen te verwijderen. De rechtbank gaat ervan uit dat de exploitant anders tot 1 januari 2018 nog verhuurinkomsten zou hebben gehad.