Piet Heintunnel weer open na brandmelding en uitvallen bediening

De Piet Heintunnel is sinds vanmorgen 07.50 uur weer open. Gisteren werd de tunnel twee keer gesloten . De eerste keer vanwege een brandmelding in een van de technische ruimtes, daarna vanwege het uitvallen van bediening. Een woordvoerder van de gemeente liet gisteren aan AT5 weten dat de twee incidenten los van elkaar staan.

Gisterenmiddag rond 17.00 uur kreeg de gemeente te horen dat er een brandmelding was in een van de technische ruimtes. Uit voorzorg werd de Piet Heintunnel voor verkeer gesloten. Na een controle van de brandweer bleek het te gaan om een valse melding. Rond 18.30 uur werd de tunnel weer vrijgegeven.

Twee uur later, rond 20.30 uur was het opnieuw raak en werd de tunnel voor de tweede keer gesloten. Dit keer vanwege het raken van een kabel bij werkzaamheden in de buurt, waardoor bediening in de tunnel uitviel. De Piet Heintunnel was tot vanmorgen dicht.