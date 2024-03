Dat het niveau op het veld allang niet meer Ajax-waardig is, dat wisten Kale en Kokkie wel. Maar zij trekken nu ook een andere conclusie: de technische staf is dat ook niet. Door het gelijkspel staat de ploeg van John van 't Schip nu vijfde in de competitie. Zes punten onder de nummer vier, de plek die garantie geeft voor Europees voetbal volgend seizoen. Een horror-scenario, volgens Kale en Kokkie.