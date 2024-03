Deelvervoerders Felyx en Cargoroo naar de rechter om verliezen vergunning

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) aan de gemeenteraad. De aanbieders legden het af tegen concurrenten Baqme, Check en Go Sharing. De gerechtelijke procedure van Cargoroo is afgelopen week al behandeld, de procedure van Felyx moet nog worden ingepland.

Felyx-directeur Daan Becker zei eerder al tegen AT5 dat het verliezen van de vergunning in Amsterdam voor een volledig faillissement kan zorgen. Dit ondanks dat het bedrijf in twaalf steden actief is. Ook Cargoroo is in meerdere steden actief.

Impact groot

Van der Horst schrijft aan de raad dat de impact van het wegvallen van de vergunning voor de aanbieders groot is. "Mochten aanbieders hun onderneming niet kunnen voortzetten dan heeft dat ook een weerslag

op het aanbod in deze steden. Als grote steden zijn we met elkaar in gesprek hoe we hierin beter

gezamenlijk kunnen optrekken om duidelijk aan de markt te bieden." Ze schrijft 'goede hoop' te hebben dat de aanbieders in andere steden hun bedrijf kunnen voortzetten.

Ondanks de bezwaren van Felyx en Cargoroo verwacht Van der Horst dat de nieuwe aanbieders van deelscooters vanaf 1 april beginnen met het plaatsen van deelscooters en dat de aanbieder van bakfietsen dit vanaf 16 juni zal gaan doen met bakfietsen in de stad.