Hato tekent na lang onderhandelen nieuw contract bij Ajax

Met het bijtekenen van Hato, die deze week 18 werd, slaat Ajax een belangrijke slag. Het vorige contract van de verdediger liep tot 2025, wat in de praktijk zou betekenen dat Ajax de verdediger nu al zou moeten verkopen om nog een transfersom te vangen.

Hato zou bij verschillende topclubs in Engeland in de belangstelling te staan. Onder meer Arsenal, op dit moment koploper in de Premier League, zou concrete interesse hebben. Met het nieuwe contract lijkt het erop dat Ajax langer over Hato kan beschikken.

Jongste aanvoerder ooit

Hato geldt op dit moment als één van de grootste talenten bij Ajax. Hij maakte in januari 2023 als 16-jarige zijn debuut in het eerste. Inmiddels heeft hij 52 wedstrijden achter zijn naam staan. Afgelopen november debuteerde Hato in het Nederlands Elftal.

Dit seizoen droeg de verdediger al een aantal keer de aanvoerdersband, wat hem de jongste aanvoerder uit de clubgeschiedenis maakte.