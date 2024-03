Halsema bezoekt Holocaustoverlevende die uitgescholden werd door demonstranten

De vraag of die demonstranten gisteren te dichtbij stonden is al dagenlang voer voor discussie, ook binnen de landelijke politiek. "Het staat eenieder vrij om te demonstreren bij de komst van een staatshoofd uit een ander land", zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) vanmiddag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, "maar hoe daarin woorden als 'Juden raus' en 'kankerjood' passen, wens ik te betwijfelen."

"Meneer Cortissos is weerbaar, maar ook geraakt", vervolgt de burgemeester. "Ik heb hem gezegd hoezeer het mij spijt en dat er voor antisemitisme nooit, maar dan ook nooit een excuus is."

Kamer wil debat

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat demonstraties te vaak uit de hand lopen en wil dat er in de toekomst harder ingegrepen wordt. Over de wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn, wil de Kamer binnenkort in debat.

Dat debat komt pas nadat het demissionaire kabinet een brief over het demonstratierecht naar de Kamer heeft gestuurd. Die brief, die al voor de demonstratie van afgelopen zondag werd aangekondigd, wordt later deze maand verwacht.