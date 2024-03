'In paniek' verstopte Bas M. lichaam van Jane Johnsen in kist: "Met bloemen en wierook"

Met wierook, bloemetjes en de as van hun overleden kat wikkelde Sebastiaan M. zijn (ex-)vriendin Jane Johnsen in tentzeil en verstopte haar lichaam in een kist. Justitie verdenkt de man ervan haar te hebben vermoord en eist 14 jaar cel. M. ontkent en vertelt dat hij haar lichaam op de overloop vond nadat hij een avond niet thuis was geweest. "Ik ben in paniek geraakt en dichtgeklapt ik wist niet wat me overkwam", aldus Bas M. vandaag tijdens zijn strafzaak.

De 65-jarige Jane Johnsen was in oktober 2022 al een maand vermist toen de politie haar lichaam in een metalen kist aantrof in een woning aan de Jonge Roelensteeg in het centrum. Het lichaam van de vrouw was gewikkeld in een tentzeil en dichtgeplakt met tape. Sebastiaan M. had daar wat wierook, bloemetjes en de as van hun overleden kat bij gedaan, vertelde hij vandaag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van de moord op Johnsen en het wegmaken van haar lichaam.

Jane Johnsen 'een mysterie'

Jane Johsen is eigenlijk een mysterie, zo beschrijft de officier van justitie (OvJ). Ze leefde onder de radar en ook werden geen nabestaanden of familieleden gevonden. "Juist deze omstandigheden maakten dat ze voor een langere periode zonder alarm vermist kon zijn", aldus de OvJ.

Op 2 september is er het laatste teken van leven. Die bewuste avond wordt haar telefoon voor de laatste keer gebruikt. Uiteindelijk is het iemand van de coffeeshop – naast de woning – die een melding doet. Die man zegt dat er ruzie was en heeft de vrouw, die normaal dagelijks op de koffie kwam, sindsdien niet meer gezien.

De politie gaat daarop naar de woning, maar treffen de vrouw niet aan. Enkele tijd later is er weer een doorzoeking. Jane wordt niet gevonden, maar Bas M. wordt wel aangehouden op verdenking van moord. Na onderzoek gaat de OvJ ervan uit dat Johnsen begin september is gedood door M., gewurgd tijdens een ruzie. De verdachte heeft haar daarna in een kist gestopt, gewikkeld in handdoeken, een dekbed met daaromheen tentzeil. De kist was dichtgeplakt met tape, vermoedelijk om de lijkengeur tegen te gaan. Voor de feiten eist het Openbaar Ministerie 14 jaar cel.

'Van de trap gedonderd'

M. ontkent verantwoordelijk te zijn voor de moord op Johnsen. "Nadat ik bij een vriend was geweest vond ik haar lichaam op de overloop in de woning. Ik dacht dat ze van de trap was gedonderd. Haar gezicht was opgezwollen. Toen ik dat zag, heb ik geschreeuwd en haar geprobeerd wakker te schudden. Ik ben in paniek geraakt en dichtgeklapt. Ik wist niet wat me overkwam", vertelde man stellig.

"Er stond een fles port op tafel, daar nam ik een slok van en ik heb een sigaret opgestoken", ging hij verder. "Ik heb daar uren gezeten. Zeker de hele nacht." Vlak daarna zou hij het lichaam in de 'grow room' hebben gelegd, een ruimte in de woning die was ingericht als wietplantage. Naar eigen zeggen wikkelde hij haar later in een tentzeil met wierook en bloemen. "Het was best wel een klus want het was ook emotioneel. Ondertussen was ik naar de supermarkt geweest om sigaretten en een fles wodka te halen. Daarna heb ik geprobeerd wat woorden op papier te zetten. Ik wilde een einde aan mijn leven maken", aldus M.. Saillant: in de periode dat het lichaam van Johnsen in de kist was verstopt, bezocht de verdachte naar eigen zeggen de zonnebank, een fietsenmaker en verschillende pornosites.

Aanhouding Bas M.

Vanwege de vermissing en aanwijzingen in de woning besloot de politie Bas M. aan te houden, nog voordat het lichaam van Johnsen werd gevonden. In een eerste verhoor hangt M. een fictief verhaal op, zo vertelde hij vandaag. Hij verklaarde dat de vrouw naar Amerika was gegaan, in een andere versie van het verhaal vond hij de vrouw in haar bed. Volgens de OvJ zijn de verklaringen van M. onbetrouwbaar, gezien op de stapel aan leugens en verschillende versies van verhalen die de verdachte heeft verteld.

De rechtbank doet 11 april uitspraak in de zaak.