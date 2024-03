Zaak ontvoering 15-jarige de Pijp: verdachte Javier E. weken voor uitspraak al vrijgelaten

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis opgeheven van Javier E., verdachte in de zaak rond de ontvoering van een 15-jarige jongen in de Pijp. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste half februari nog zes jaar cel tegen de man, maar de rechtbank heeft er na de behandeling van de zaak voor gekozen de 37-jarige man alvast vrij te laten. Dat laat zijn advocaat desgevraagd weten.

De Vries is tevreden met de beslissing: "Een andere uitkomst was ook eigenlijk niet mogelijk geweest. Steeds heb ik gezegd dat het bewijs voor zijn betrokkenheid ontoereikend was. Dat had het OM zelf ook kunnen en moeten zien, het OM staat er immers ook voor de verdachte. Met deze beslissing lijkt ons standpunt te worden bevestigd. We wachten de uitspraak verder af." Volgens het OM was Javier E. in de Tweede Jan Steenstraat aanwezig tijdens de ontvoering. Hij zou een van de parkeerplekken in de straat bezet hebben gehouden zodat een vluchtauto daar kon parkeren. Zelf verklaarde hij niks met de ontvoering te maken te hebben.

De zeven verdachten, onder wie twee vrouwen, hoorden een maand geleden nog celstraffen tot zes jaar tegen zich eisen. Drie van hen werden op heterdaad aangehouden bij de bevrijding van het slachtoffer, vier anderen werden later gearresteerd.

Voorverkenningen

Op camerabeelden die getoond werden tijdens de zitting was te zien hoe een groep mensen alles in stelling brengen om het slachtoffer te gijzelen. Faysal A. zou meerdere voorverkenningen hebben gedaan, Asmae el H. was volgens justitie diegene die de 15-jarige jongen moest lokken om hem vervolgens door Eedward N. en Diego S. de witte bestelbus in te laten sleuren.

Drie kwartier na de ontvoering werd het 15-jarige slachtoffer bevrijd. Ook die beelden, afkomstig van bodycams van agenten, werden getoond. Drie verdachten werden onder schot de bestelbus uit gedirigeerd, als laatste kwam de ontvoerde met handboeien om uit de laadruimte van de bestelbus. Later bleek dat hij onder bizarre omstandigheden is meegenomen. Opvallend is dat de jongen - na zijn bevrijding - zijn kidnappers 'eigenlijk wel heel lief' noemde.