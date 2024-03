Rechtbank legt neef Taghi 26 jaar cel op voor organiseren moord advocaat Derk Wiersum

Advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Buitenveldert, één van zes kogels werd de advocaat fataal. Op dat moment was hij de advocaat van de kroongetuige in het Marengoproces. Daarin stond Ridouan Taghi terecht, hij werd twee weken geleden veroordeeld tot een levenslange celstraf. De uitvoerders van de moord werden eerder al tot 30 jaar cel veroordeeld in hoger beroep. Het hof hield daarbij rekening met de impact die de moord op de maatschappij had.

Maar daar liet het Openbaar Ministerie (OM) het niet bij zitten. "Wij vinden het heel belangrijk dat naast diegene die de moord hebben uitgevoerd, ook juist de personen die de informatie hebben verzameld, voorverkenningen hebben gedaan, en ervoor hebben gezorgd dat de twee schutters de moord konden plegen, uiteindelijk ook verantwoording af moeten leggen", vertelde persofficier Mara van den Berg vorig jaar al. Het Openbaar Ministerie eiste toen celstraffen tot 26 jaar, evenveel als de rechtbank nu oplegt.

'Diefstal van voertuigen en voorverkenningen'

Anouar T. en Sezer B. zijn in de ogen van het OM de 'organisatoren' van de moord op de advocaat, B. krijgt vandaag nog geen uitspraak te horen, zijn zaak is afgesplitst. T. zou voorverkenning hebben gedaan bij zowel de woning als het kantoor van Wiersum. Ook zou hij voertuigen hebben geregeld voorzien van valse kentekenplaten. "Het kan niet anders dan dat T. dat hij wist waar al deze auto's voor bedoeld waren."

De organisatie waar T. de leiding over zou hebben gehad houdt zich volgens justitie bezig met de diefstal van voertuigen, voorbereiding van moord, uitvoering van moord en zware mishandeling. De andere verdachten die vandaag terecht staan zouden zich in verschillende samenstellingen bezig houden met deze activiteiten. Anouar T. was al verdachte in de zaak van uitvoerders, maar zijn zaak is eerder afgesplitst.

Tijdens de inhoudelijke behandeling in oktober en november vorig jaar, ontkende T. betrokkenheid bij de moord en zei op geen enkel vlak betrokken te zijn geweest.

