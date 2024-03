Wethouder in gesprek met NS over latere sluitingstijd fietsenstalling IJzijde

Wethouder Melanie van der Horst is in gesprek met de NS om te bekijken of de fietsenstalling aan de IJzijde van het Centraal Station ook na middernacht open kan blijven. Na de opening van de stalling werd er geklaagd dat de stalling lang niet altijd open is, vooral ook omdat de roltrappen van de grote stalling aan de voorkant van Centraal vaak stuk zijn.

De stalling sluit nu elke dag om middernacht en opent doordeweeks om 07.00 uur en in het weekend nog wat later. Van der Horst heeft vandaag in de raadscommissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water laten weten te kijken naar mogelijkheden om de sluitingstijd van de stalling later te laten worden. De wethouder is daarvoor in gesprek met de NS, die de stalling beheert.

De wethouder wil dat de stalling graag langer openblijft, zodat als de roltrappen bij de grote stalling stuk zijn de stalling aan de andere kant van het station beter beschikbaar blijft.

Fietsroltrappen eind maart weer gefixt

De wethouder had ook nieuws over die fietsroltrappen bij de stalling aan de voorkant van het Centraal Station. Sinds de opening van de stalling ruim een jaar geleden zijn de roltrappen om de haverklap stuk, tot grote irritatie bij fietsers. Per maand worden er zo'n vijftien storingen geregistreerd bij de roltrappen.

Wethouder Van der Horst liet eerder weten niet te weten wat de reden is van de vele kuren, maar dat de gemeente druk bezig is om de problemen op te sporen en om de roltrappen te repareren. Tijdens de commissie liet de wethouder weten dat twee van de drie roltrappen het nu weer doen en dat eind deze maand ook de derde rolband weer in werking moet zijn.