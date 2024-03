Halsema: demo bij Holocaustmuseum was spontaan, ingrijpen niet mogelijk en verantwoord

De demonstratie die zondagmiddag op de hoek van de Plantage Kerklaan bij de opening van het Holocaustmuseum plaatsvond, was vooraf niet aangemeld en ontstond spontaan. Volgens burgemeester Femke Halsema was er op dat moment geen reden om op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom) in te grijpen. "Er was geen sprake van een onveilige situatie en de afstand tot de hoogwaardigheidsbekleders en het museum was voldoende", aldus Halsema zojuist in een brief aan de gemeenteraad. Er werd daarom besloten om niet in te grijpen, ondanks dat de demonstratieplek niet van tevoren was afgesproken.

Burgemeester Halsema en vertrekkende koning Willem-Alexander, die zojuist de opening van het Holocaustmuseum heeft verricht - AT5

Tijdens de opening afgelopen zondag werd buiten het nieuwe museum gedemonstreerd tegen de komst van de Israëlische president Yitzhak Herzog. De samenkomst van de demonstranten op deze plek was spontaan, blijkt nu. Die spontane demonstratie verbieden kon dus niet en zou onverantwoord zijn geweest, zegt Halsema. Wel keek ze zelf op van het volume en de nabijheid van de demonstranten. "Ik heb daarop contact opgenomen met de driehoek in het commandocentrum om te vragen of er iets aan de nabijheid gedaan moest of kon worden. Ik kon me echter vinden in hun opvatting." Leuzen Bij de demonstratie zouden meerdere antisemitische leuzen zijn gescandeerd. De demonstranten stonden op tientallen meters van de ingang van de Portugese Synagoge, waardoor alle genodigden konden horen wat er geroepen werd. De burgemeester schrijft nu dat op de dag zelf, en ook achteraf, niet is geconstateerd dat er bijvoorbeeld Juden Raus’ en kankerjoden is geroepen, zoals onder andere Joodse organisaties beweren.

Halsema: "Aangezien het hier om antisemitische, zeer ernstige en kwetsende strafbare uitingen gaat is het voor het Openbaar Ministerie van groot belang hier gevolg aan te kunnen geven. Ook als iemand nog aangifte doet, zal het Openbaar Ministerie die aangifte vanzelfsprekend met voorrang beoordelen."

Quote "Tijdens de opening kwamen gruwelijke herinneringen en hedendaags verdriet samen. Dat schuurde en deed pijn maar het hoort ook onvermijdelijk bij een vrije democratie" femke halsema, burgemeester van amsterdam